حدث ليلا| العثور على جثة شاب داخل شقة بالهرم.. وإصابة 21 شخصًا في انقلاب سيارة

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، وترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا».

حبس سائق لحيازته كمية من مخدر الحشيش 4 أيام بالشروق

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم، حبس سائق أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بمدينة الشروق.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها.

نجاة 7 عمال من الموت في حادث على "الدائري الأوسطي"

نجى 7 عمال من الموت اليوم الثلاثاء، عقب إصابتهم إصابات بالغة في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على الطريق الدائري الأوسطي بنطاق مدينة حلون جنوب القاهرة.

وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما قام رجال الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كشف غموض العثور على جثة شاب داخل شقة بالهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من كشف غموض العثور على جثة شاب متوفى داخل شقة بالهرم، وتبين أن الوفاة بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب متوفى داخل شقته، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى بسام.م.ا، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.

بعمل التحريات تبين أن الشاب تُوفي بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا شبهة جنائية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

"ماتت وهى بتصلى".. شاهد عيان يكشف اللحظات الأخيرة فى حياة ضحية عقار الخليفة المنهار

روى شاهد عيان تفاصيل انهيار سقف منزل عقار الخليفة والذي أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين.

وقال شاهد العيان، إن المتوفاة تبلغ من العمر أكثر من 70 عامًا والسقف انهار على رأسها أثناء تأدية الصلاة "ماتت وهي بتصلي" وأضاف أن المنزل مبني على الطراز القديم بعروق خشبية.

وأضاف الشاهد: "فوجئنا بانهيار العقار وهرع أهل المنطقة لإنقاذ ساكني العقار واستطاعوا إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض: التراب كان كتير والبيت وقع مرة واحدة".

إصابة 21 شخصًا إثر انقلاب سيارة على الطريق الأوسطى بـ"15 مايو"

أصيب 21 شخصًا، إثر انقلاب سيارة ربع نقل، أعلى الطريق الأوسطى بمنطقة 15 مايو بالقاهرة، وجرى نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي الرعاية اللازمة.

البداية بتلقي غرفة عمليات المرور، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث مروري بالطريق الدائري الأوسطي، اتجاه 15 مايو، وبالانتقال والفحص تبين إصابة 21 شخصًا إثر انقلاب سيارة ربع نقل.

جرى الدفع بسيارات إسعاف ونقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر جهات الأمن التحقيق في الواقعة.