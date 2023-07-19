محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يهنئان السيسي بالعام الهجري الجديد

بعث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعام الهجري الجديد 1445هـ ، وجاء نصها: "يشرفني وأجهزة المحافظة مع حلول العام الهجري الجديد أن نعرب لسيادتكم عن أخلص التهاني وأسمى الأماني.. إننا نستقبل العام الهجري الجديد مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض برسالتنا النبيلة لدعم التنمية والاستقرار وملتزمين بالمصالح العليا للوطن ومعاهدين الله تعالى على المضي قدماً نحو إعلاء قيم الحق والعدل ودفعاً لجهود البناء والتقدم والتنمية الشاملة داعيًا الله عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية، وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها، وأن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصري العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار ... وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، برقيات تهنئة مماثلة بالعام الهجري الجديد ، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، ولفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وإلى والوزراء، والمحافظين، وكبار رجال الدولة، وقيادات القوات المسلحة وأجهزة الشرطة بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقدم التهنئة لأبناء المحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالعام الهجري الجديد نائباً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعيًا الله عز وجل أن يكون هذا العام عام خير وبركة ورخاء وسلام علي مصر والعالمين العربي والإسلامي.

كما قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أسمى آيات التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول العام الهجريّ الجديد 1445 هــ ، أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما بعث رئيس جامعة كفر الشيخ، برقية تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.