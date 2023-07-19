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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين البحر الأحمر" يحرر 66 محضر مخالفات لمحلات تجارية مخالفة

حملة تموينية
حملة تموينية

شنت مديرية التموين بمحافظة البحر الأحمر، حملة مكبرة على الأسواق بمدينة الغردقة، وذلك لضبط الأسواق وتحرير المحاضر للمخالفين، حيث شملت المحلات العامة والمخابز البلدية في مدن؛ الغردقة، رأس غارب، سفاجا، والقصير، حيث أسفرت  الحملة عن تحرير66 مخالفة ومحضر.

 

ففي مدن سفاجا وحلايب أسفرت عن تحرير 26 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية و29 محضرًا لعدم إعلان الأسعار، وفي مدينتي رأس غارب والغردقة، تم تحرير عدد 7 مخالفات لعدم التزام التجار بالأوزان المقررة و1 محضر لبيع السلع بأسعار تزيد عن السعر المعلن وعدد 2 محضر خبز غير مطابق وعدد 1 محضر بيع بدون ترخيص، وكذلك محضرا بيع بدون إعطاء بون وعدد 6 محضر عدم نظافه عجان ومحضر 1غش تجاري.


وتأتي هذه الجولات التفتيشية في إطار جهود المحافظة  للحفاظ على جودة ونظافة المنتجات المعروضة في الأسواق، وضمان التزام التجار بالقوانين واللوائح التجارية، وتعتبر هذه المخالفات جزءًا من الإجراءات المتبعة لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين في المحافظة.

حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
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