أعراض خفية لانقطاع الطمث تجهلها كثيرات من النساء

تم توثيق عدد من أعراض انقطاع الطمث بشكل جيد مثل ضباب الدماغ وزيادة الوزن ليست سوى بعض علامات التغيير الذي تمر به ملايين النساء كل عام.



قلة تتحدث أو حتى تدرك أن تساقط الشعر مصاحب لانقطاع الطمث، فقد يكون فقدان شعرك في فترة عمرية أمرًا صعبًا ومزعجًا حقًا.

هذا هو الحال بشكل خاص أثناء انقطاع الطمث عندما يمكن للتحولات الهرمونية والجسدية أن تؤثر على مزاجك وثقتك بنفسك، حيث وجدت إحدى الدراسات الاستقصائية التي أجرتها Newson Health أن 40 في المائة من النساء يعانين من تساقط الشعر أثناء انقطاع الطمث.

وقال اخصائي الشعر الدكتور هيو راشتون وفقا لموقع ذا صن إن تساقط الشعر بعد انقطاع الطمث يرجع إلى التغير في الهرمونات، ويعرف هذا النوع من تساقط الشعر باسم الثعلبة الأندروجينية ويمكن أن يشبه الصلع الذكوري النموذجي والذي يبدأ عند تاج الرأس.

وأكد الطبيب أن سن اليأس مع انخفاضه الحاد في هرمون الاستروجين والبروجسترون يعطي عن غير قصد المزيد من مساحة اللعب "للأندروجينات".

هرمون الاستروجين والبروجسترون في الغالب هرمونات أنثوية بينما الأندروجينات ذكورية، وهذه الهرمونات الذكرية إذا لم يتم تنظيمها يمكن أن تسهم في تساقط الشعر.

وتابع:"من المهم أن نفهم أن الأندروجينات ليست ضارة، إنها ضرورية لوظائف الجسم المختلفة لكن حساسية الجسم لها لدى بعض الأشخاص يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية على صحة الشعر خاصة أثناء انقطاع الطمث.



أعراض سن اليأس

ليس هناك وقت محدد لسن اليأس، لكنه في كثير من الأحيان يبدأ بعد الأربعين

تغييرات في مزاجك

مشاكل في الذاكرة

صعوبة النوم

جلد جاف

انخفاض الدافع الجنسي

جفاف المهبل

تغيرات في شكل جسمك وزيادة وزنك

الخفقان

الصداع

التهابات المسالك البولية المتكرر.