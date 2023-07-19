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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

7 مصابين بانقلاب ميكروباص فى ترعة بالشرقية

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في مياه ترعة بطريق الزقازيق- ههيا، بعد قرية المسلمية بدائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، أسفر عن إصابة 7 مواطنين بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة بأنحاء متفرقة بالجسد.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في مياه ترعة بطريق الزقازيق- ههيا، بعد قرية المسلمية بدائرة مركز الزقازيق، ما أسفر عن إصابة 7 مواطنين بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة بأنحاء متفرقة بالجسد.

وانتقلت سيارت الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي الإسعافات الطبية الازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص مياه ترعة الزقازيق - ههيا قرية المسلمية محافظة الشرقية الأجهزة الأمنية

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