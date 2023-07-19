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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تموين الدقهلية: تحرير 75 مخالفة تموينية متنوعة في 5 مراكز

حملات تموينية
حملات تموينية

 

حررت مديرية تموين الدقهلية 75 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات على الأسواق والمخابز بمراكز "تمي الأمديد جمصه - بني عبيد - ونبروه والمنزلة"، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة - فى بيان اليوم الأربعاء - إن الحملات أسفرت عن تحرير 75 محضرا تموينيا متنوعا في عدة مراكز بمدن المحافظة.
وشدد دايرة، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات.

تموين الدقهلية المخابز الرقابة السلع والمواد الغذائية وزارة التموين

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