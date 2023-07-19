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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلي على دمشق

قصف سوريا
قصف سوريا

كشفت وزارة الدفاع السورية عن إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق.

 

وتصدت الدفاعات الجوية السورية، صباح اليوم الأربعاء، لأهداف معادية من الجانب الإسرائيلي، في محيط العاصمة السورية دمشق.


ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع عسكرية يقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا.

 

وتأكيد إسرائيل على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.


وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.

 

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الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلي على دمشق

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