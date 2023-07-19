ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أبرزها "النص المسرحى بين الشعر والنثر".. فعاليات معرض الإسكندرية للكتاب اليوم

معرض الإسكندرية الدولي
معرض الإسكندرية الدولي للكتاب

لليوم الثامن على التوالي، تتواصل فعاليات الدورة العشرين لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتحتضنه مكتبة الإسكندرية حتى 26 يوليو الجاري.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أنشطة البرنامج الثقافي لهذا اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

 

ففي الثانية عشرة ظهرا وحتي الثانية، تحتضن قاعة اجتماعات "C" بمكتبة الطفل التابعة لمكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان “كيف أنقذ الأبناء من الإحباط؟”، والتي تقدمها دكتورة أماني جاد.

 

وفي الثانية عشرة ظهرا وحتي الثانية أيضا، تتواصل لليوم الثاني فعاليات ورشة عمل بعنوان “أساسيات الكتابة الأكاديمية”، والتي تقدمها وتحاضر فيها دكتورة وجدان حسين عبد ربه، وتعقد بقاعة اجتماعات "A ".

 

وفي نفس التوقيت ــ من الثانية عشرة وحتي الثانية ظهرا ــ تعقد بقاعة الأوديتوريو، ندوة بعنوان “النص المسرحي بين الشعر والنثر”، ويشارك فيها لكا من الشاعرين: أحمد فضل شبلول ودكتور فوزي خضر.

 

يليها في الثانية وحتى الرابعة عصرا، وتحت عنوان “حكايات من التراث السكندري”، تعقد في قاعة اجتماعات "C"، أمسية ثقافية بمشاركة الكاتبة أمل الجيار، تقديم منى حلمي.

 

وتحت عنوان “الهوية وحماية المستقبل”، تقدم الكاتبة الدكتورة نشوى الحوفي، في الثانية وحتى الرابعة عصرا، لقاء في قاعة الأوديتوريو.

 

كما تستقبل قاعة الوفود بمكتبة الإسكندرية، في الثالثة وحتي الخامسة مساء، ندوة بعنوان "جماليات الطبيعة والعمارة في تصميم قصور الحمراء"، بمشاركة كلا من المعماريين، دكتور خالد الحجلة، وأحمد الرودسلي، ويقدمها دكتور محمد الجمل.

 

وفي الرابعة وحتى السادسة مساء، تستقبل قاعة الأغراض المتعددة بمركز المؤتمرات التابع لمكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان “استراتيجيات التفكير ومعالجة المعلومات”، وتتحدث فيها دكتورة رباب الششتاوي، وتقدمها هبة الله أحمد.

 

كما تحتضن قاعة الأوديتوريوم، في نفس التوقيت ــ من الرابعة وحتي السادسة مساء ــ ندوة بعنوان “فريق العمل والمهارات القيادية”، تتحدث فيها دكتورة إنجي ياقوت، وتقدمها سارة سرور.

 

وتعقد بقاعة اجتماعات "A " في السابعة وحتي التاسعة مساء، أمسية قراءات قصصية، بمشاركة كل من الكتاب: إسلام سمير عبد الرحمن، أميمة عبد العزيز، سميح فتحي، صامويل أمين، عزة سعد، علاء أحمد، فؤاد فرغلي، مجدي عبد الله، دكتور محمد أنيس ناصر، محمود عبد العال، مني عاشور، دكتورة نادية البرعي، نرمين ديميس، وضيف الشرف محمد عبد الوارث، وتقدم الأمسية دكتورة نجلاء نصير.

 

وتختتم فعاليات اليوم التاسع للبرنامج الثقافي لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، بلقاء يعقد في نفس التوقيت ــ من السابعة وحتي التاسعة مساء ــ قاعة الأوديتوريوم،  بأمسية شعرية بعنوان “الإسكندرية ملهمة الشعراء”، ويشارك فيها كل من الشعراء: أحمد شعبان، أماني شكم، محمود رشدي، دكتور مختار عطية، هبة الفقي، ياسمين خيري، وضيف شرف الأمسية الشاعر حسن طلب، يدير الأمسية ويقدمها الشاعر جابر بسيوني.

النص المسرحي بين الشعر والنثر فعاليات معرض الإسكندرية للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب مكتبة الاسكندرية حكايات من التراث السكندري استراتيجيات التفكير الهوية وحماية المستقبل

مواد متعلقة

الكاتب أحمد سمير: مصادر المعرفة متاحة للناشئين وثقافتهم ليست هشة

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 فى الأسواق المصرية

لو رايح تصيف.. اعرف درجة الحرارة فى المدن الساحلية اليوم

محمود فؤاد يوضح جهود التحالف الوطنى فى دعم الفئات الأكثر احتياجًا

متخصصون بمعرض زايد: فضول الأطفال أمر صحى ودليل على النمو العقلى

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 15 يوليو 2023 فى مصر

ما هى أوجه التشابه بين ثورة 23 يوليو و30 يونيو؟.. إسلام عفيفى يُجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير بلوط

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى