أبرزها "النص المسرحى بين الشعر والنثر".. فعاليات معرض الإسكندرية للكتاب اليوم

لليوم الثامن على التوالي، تتواصل فعاليات الدورة العشرين لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتحتضنه مكتبة الإسكندرية حتى 26 يوليو الجاري.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أنشطة البرنامج الثقافي لهذا اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

ففي الثانية عشرة ظهرا وحتي الثانية، تحتضن قاعة اجتماعات "C" بمكتبة الطفل التابعة لمكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان “كيف أنقذ الأبناء من الإحباط؟”، والتي تقدمها دكتورة أماني جاد.

وفي الثانية عشرة ظهرا وحتي الثانية أيضا، تتواصل لليوم الثاني فعاليات ورشة عمل بعنوان “أساسيات الكتابة الأكاديمية”، والتي تقدمها وتحاضر فيها دكتورة وجدان حسين عبد ربه، وتعقد بقاعة اجتماعات "A ".

وفي نفس التوقيت ــ من الثانية عشرة وحتي الثانية ظهرا ــ تعقد بقاعة الأوديتوريو، ندوة بعنوان “النص المسرحي بين الشعر والنثر”، ويشارك فيها لكا من الشاعرين: أحمد فضل شبلول ودكتور فوزي خضر.

يليها في الثانية وحتى الرابعة عصرا، وتحت عنوان “حكايات من التراث السكندري”، تعقد في قاعة اجتماعات "C"، أمسية ثقافية بمشاركة الكاتبة أمل الجيار، تقديم منى حلمي.

وتحت عنوان “الهوية وحماية المستقبل”، تقدم الكاتبة الدكتورة نشوى الحوفي، في الثانية وحتى الرابعة عصرا، لقاء في قاعة الأوديتوريو.

كما تستقبل قاعة الوفود بمكتبة الإسكندرية، في الثالثة وحتي الخامسة مساء، ندوة بعنوان "جماليات الطبيعة والعمارة في تصميم قصور الحمراء"، بمشاركة كلا من المعماريين، دكتور خالد الحجلة، وأحمد الرودسلي، ويقدمها دكتور محمد الجمل.

وفي الرابعة وحتى السادسة مساء، تستقبل قاعة الأغراض المتعددة بمركز المؤتمرات التابع لمكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان “استراتيجيات التفكير ومعالجة المعلومات”، وتتحدث فيها دكتورة رباب الششتاوي، وتقدمها هبة الله أحمد.

كما تحتضن قاعة الأوديتوريوم، في نفس التوقيت ــ من الرابعة وحتي السادسة مساء ــ ندوة بعنوان “فريق العمل والمهارات القيادية”، تتحدث فيها دكتورة إنجي ياقوت، وتقدمها سارة سرور.

وتعقد بقاعة اجتماعات "A " في السابعة وحتي التاسعة مساء، أمسية قراءات قصصية، بمشاركة كل من الكتاب: إسلام سمير عبد الرحمن، أميمة عبد العزيز، سميح فتحي، صامويل أمين، عزة سعد، علاء أحمد، فؤاد فرغلي، مجدي عبد الله، دكتور محمد أنيس ناصر، محمود عبد العال، مني عاشور، دكتورة نادية البرعي، نرمين ديميس، وضيف الشرف محمد عبد الوارث، وتقدم الأمسية دكتورة نجلاء نصير.

وتختتم فعاليات اليوم التاسع للبرنامج الثقافي لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، بلقاء يعقد في نفس التوقيت ــ من السابعة وحتي التاسعة مساء ــ قاعة الأوديتوريوم، بأمسية شعرية بعنوان “الإسكندرية ملهمة الشعراء”، ويشارك فيها كل من الشعراء: أحمد شعبان، أماني شكم، محمود رشدي، دكتور مختار عطية، هبة الفقي، ياسمين خيري، وضيف شرف الأمسية الشاعر حسن طلب، يدير الأمسية ويقدمها الشاعر جابر بسيوني.