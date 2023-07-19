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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الدفاع الأمريكى: نحقق فى عبور أحد جنودنا "عمدا" إلى كوريا الشمالية

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن جندي يعتقد أنه محتجز في كوريا الشمالية بعد عبوره إلى هناك عمدا من كوريا الجنوبية.


وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، الثلاثاء - "ما نعرفه هو أن أحد أفراد الخدمة لدينا كان في جولة تعريفية في المنطقة، عبر عن قصد ومن دون تصريح خط ترسيم الحدود العسكرية".


وأضاف أوستن: "نعتقد أنه محتجز لدى كوريا الشمالية، ولذا فإننا نحقق في هذا الحادث، ونراقب الوضع عن كثب ونحقق فيه".


وينتشر على جانبي الحدود بين كوريا الجنوبية ونظيرتها الشمالية جنود من جيشي البلدين تفصل بينها منطقة منزوعة السلاح تشرف عليها قيادة الأمم المتحدة.


يأتي عبور الجندي الأمريكي، في وقت حساس وسط توترات شديدة في شبه الجزيرة الكورية، مع وصول غواصة أمريكية مزودة بصواريخ باليستية مسلحة نوويا إلى كوريا الجنوبية لأول مرة منذ الثمانينيات، في تحذير عملي نادر لكوريا الشمالية بشأن أنشطتها العسكرية.

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