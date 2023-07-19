مركز المصالحة الروسى: رصدنا 14 انتهاكا لطائرات التحالف الدولى فى سوريا

أعلن مركز المصالحة الروسي في منطقة التنف شرق سوريا، أن طائرات "التحالف الدولي" في سوريا، نفذت 14 رحلة جوية في يوم واحد، دون التنسيق مع الجانب الروسي.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليج جورينوف: إنه "من جانب ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، تم تسجيل 14 حالة انتهاكا لبروتوكولات عدم التصادم باستخدام طائرات مسيرة خلال يوم 9 ديسمبر 2019".

وأضاف جورينوف: سُجلت ستة انتهاكات للأجواء السورية في منطقة التنف من قبل مقاتلتين من طراز "إف – 16" ومقاتلتي "تايفون" تابعات للتحالف، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

والأسبوع الماضي، أقدم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا، على خرق بروتوكولات عدم التضارب مرات عديدة، وخلق حوادث تهدد الطائرات المدنية.

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، إن "اتهامات البنتاجون لروسيا بسلوك غير مهني في سماء سوريا تتجاوز اللباقة".

مخطط وراء مناورات التحالف

يشار إلى أنه في الرابع من يوليو الجاري، نفذ التحالف الدولي سلسلة مناورات برية في منطقة الـ55 كم، انطلاقاً من "قاعدة التنف" العسكرية، عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية.

وامتدت المناورات عدة أيام، بالشراكة بين "التحالف" وفصيل "جيش سوريا الحرة"، وشملت التدريب على أنظمة رصد واستطلاع، إضافة إلى استخدام أسلحة مضادة للطيران ورشاشات متوسطة وثقيلة مع التركيز على الجانب الدفاعي.

وقال فصيل "جيش سوريا الحرة" في صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي حينها، إنه "كجزء من مهمتنا المشتركة لضمان الأمن والاستقرار وتعزيز القدرة القتالية المشتركة في منطقة الـ55 كم، أكمل جيش سوريا الحرة مناورات تدريبية مشتركة استمرت لعدة أيام".

وعلى رغم تركيز فصيل "جيش سوريا الحرة"، على أن المناورات غايتها دفاعية بحتة، وموجهة ضد تنظيم "داعش"، فإن قائد الفصيل، فريد القاسم، لـمح في تصريحات له، إلى وجود مخطط أمريكي من أجل ربط قاعدة التنف بمناطق سيطرة "قسد" في شمالي شرقي سوريا.