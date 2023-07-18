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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن عن مفاجأة للفائز فى نهائى "الفرصة"

المتحدة للخدمات الاعلامية
المتحدة للخدمات الاعلامية

 أشاد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببرنامج "الفرصة مع لميس الحديدي" المذاع على قناة "ON" والصدى الذي يحدثه في مجال الشركات الناشئة خاصة أن إخراج رواد أعمال جدد للسوق المصرية هدف يصبو إليه الجميع. 

وأعلن الفقي عن أن: "الشركة المتحدة ستقوم بتقديم حملات إعلانية وحملة علاقات عامة للفائز النهائي في برنامج الفرصة، ستكون من خلال شاشات المتحدة عبر التليفزيون والراديو وعدة منصات على التواصل الاجتماعي". 

وأشار الفقي إلى أن طبيعة الحملتين الإعلانية والعلاقات العامة تتوقف على حسب الشركة الفائزة بحسب القطاع الذي تعمل به وبحسب منتجها، لكنه وعد الفائز بقوله: "نعد الفائز أن المنتج سوف ينزل حلبة السوق وكأنه شركة كبيرة". 

ما هو برنامج الفرصة؟

يذكر أن  برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي هو أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء. 

ولجنة تحكيم هذا الموسم تتكون من د. عمرو عوض الله، مستثمر مصري أمريكي من وادي السيليكون بكاليفورنيا والذي أسس شركة كلاوديرا وباعها بخمسة مليارات دولار، وعمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر، ووائل فخراني، مستثمر شغل مناصب عليا في جوجل وأمل عنان، شريك جلوبال 500 وكبيرة مسئولي استثمار وقف الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

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