التموين: اتخذنا عددًا من الإجراءات للتخفيف من وطأة سلاسل الإمداد على المستوى العالمي

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن السوق المحلي مرتبط بالسوق العالمي، لافتًا إلى أن هناك علاقة بينية وطيدة بين الأسواق الخارجية وأسواق دول العالم الثاني، أو الدول الناشئة.

وأضاف عشماوي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان، اليوم الثلاثاء، أننا أكبر مستورد ومستهلك في العالم للأقماح، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات للتخفيف من وطأة سلاسل الإمداد على المستوى العالمي، وكانت بدايتها من جائحة كورونا.

وأكد مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة المصرية اتخذ عدد من الإجراءات بالتوجيه من فخامة الرئيس السيسي حتى يكون لدينا مخزون آمن من السلع الاستراتيجية، وأرصدة هائلة من السلع الأساسية، وبدأنا في زيادة السعة التخزينية للحبوب والغلال، حيث أن السعة التخزينية وصلت إلى 5 مليون طن، منها 3.6 مليون طن في صوامع الجيل الثالث.

وأوضح مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم التوسع في زراعة الأقماح والغلال، وإضافة ما يقرب من 500 ألف فدان لزراعة الأقماح، بجانب تنويع مصادر إمدادات الأقماح، وأصبح لدينا 22 منشأ.