"الأرصاد" تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مكتب الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن مصر شهدت أسبوعًا من الموجة الحارة، ببسب المنخفض الهندي الذي أثر على مصر والشرق الأوسط وشرق وجنوب أوروبا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن المتوقع من يوم الخميس للسبت أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، وتعود للارتفاع مرة أخرى الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن ارتفاع الرطوبة يزيد من إحساسنا بدرجة الحرارة.

ووجهت نصائح للمواطنين، بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، مع ضرورة شرب سوائل كثيرة.

درجات الحرارة بدول الخليج

وأكدت أن الكويت والعراق تتجاوز درجة الحرارة فيهما الخمسين درجة، كما أن إسبانيا وأوروبا وصلت درجة الحرارة فيها إلى 44 درجة، مؤكدة أن تأثير الموجة الأرقام فيه هي المعتادة ولم نسجل أرقامًا غير معتادة حتى الآن.