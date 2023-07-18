منة عدلى القيعى: كتبت "بنت أبويا" فى 3 سنوات ولحنتها فى 5 سنوات

قالت الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي، إن أغنية "بنت أبويا" كتبتها في ثلاث سنوات، ولحنتها في 5 سنوات، منوهة بأن التعبير الرومانسي بالنسبة لها أصعب من كتابة الأغاني الشعبية.

وأضافت القيعي، خلال لقائها ببرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان، اليوم الثلاثاء، أن "بنت أبويا" كانت من أصعب الأغاني التي كتبتها، مشيرة إلى أن الأغنية تلخص علاقتها بوالدها.

وأوضحت الشاعرة الغنائية، أن الفنانة دنيا سمير غانم أول من سمعت الأغنية قبل الأغنية، ولكنها رفضت بسبب المشاعر المؤثرة فيها، ثم بدأت عملية البحث عن تلحينها.

وتابعت: هناك أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة، وأنها تسعى لتقديم أعمال جديدة ومختلفة، معقبة: "هدفي أرسم البهجة وأبسط الناس دايمًا".