"مصر الخير": قانون التحالف الوطنى أضفى للمؤسسات صبغة قانونية دستورية قوية

قال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أضفى للمؤسسات الموجودة بالتحالف صبغة قانونية دستورية قوية تساعدها على تحقيق أحلامها.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن بداية التحالف الوطني مبنية على التنوع في المؤسسات من حيث النطاق الجغرافي، فهناك مؤسسات تعمل في القاهرة ومؤسسات أخرى تعمل في المناطق الحدودية، كما أن الخدمات متنوعة، فبعض المؤسسات الأهلية تعمل في محور الصحة ومؤسسات أهلية أخرى تعمل في محور الأورام، ومؤسسات تعمل في محور الإطعام.

"مصر الخير" لديها أنشطة مختلفة ومتنوعة

وتابع، أن "مصر الخير" لديها أنشطة مختلفة وأفرع كثيرة ومنها الغارمات، وبالتالي فإنها ترى الصورة كاملة، كما أن التحالف الوطني ساعد على أن تكون هذه الصورة أكثر اكتمالا وتحقيقا، حيث أصبحت المؤسسة تعمل في التعليم والصحة والبحث العلمي ودعم المؤسسات الأهلية، مؤكدًا أن التحالف يعتبر الناس مستحقة وليست مستفيدة.