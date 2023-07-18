أبوالعينين: التحالف الوطنى شريك أساسى فى كافة الخدمات التى تقدم للمواطنين

وجه النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد إنشائه فكرة التحالف الوطني لخدمة المواطنين في كافة ربوع مصر.

وقال أبوالعينين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن التحالف الوطني، صورة للعمل التطوعي وجمع طاقات الشباب والموارد من أجل تقديم الخدمات للمواطنين ومساعدتهم في كافة المحافظات.

ولفت إلى أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، الذي أقره مجلس النواب، هدفه جمع كل مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة، «التحالف الوطني للعمل الأهلي».

وأضاف أبوالعينين، مساء اليوم الثلاثاء: "نحتاج إلى نشر الوعي بالعمل التطوعي والأهلي في المجتمع، كما أن الدخول للتحالف الوطني الأهلي اختياري وليس إجباريا، مشيرًا إلى أن هناك 58 ألف جمعية تحت مظلة التحالف، وصرفت نحو 12 مليار جنيه على 5 ملايين مواطن خلال 10 شهور، كما أن هناك أكثر من 250 ألف متطوع بالتحالف.

وأشار إلى أن منظومة التحالف الوطني للعمل الأهلي، تساعد على عدم تضارب البيانات للمواطنين الأولى بالرعاية، كما ان التحالف لديه منظومة متكاملة من البيانات للمواطنين الأكثر، وهو بمثابة نموذج جديد للعمل الأهلي.

وأوضح أبو العينين، أن التحالف من الممكن أن يكون له فروع خارجية لشرح كافة أهداف المشروع وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى البعض، منوهًا أن التحالف الوطني به العديد من الأقسام «الصحة، التعليم، تكنولوجيا»، وأكد أن التحالف شريك أساسي في كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين، وأن التحالف يستهدف كافة المواطنين في القرى والنجوع والمراكز.

ولفت إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يستهدف كافة الفئات المختلفة، وأن التحالف يتبنى كافة النماذج الناجحة ويشجعها ويوفر كافة الاحتياجات اللازمة لها، لتشجيعها على الاستمرارية.