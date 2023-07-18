القمص رافائيل ثروت يكشف تطورات الحالة الصحية للبابا تواضروس

قال القمص رافائيل ثروت، نائب أسقف الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية سعيد جدا بالحوار الذي أجراه معه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري: "دائمًا ما يشيد بهذا الحوار والتميز الذي أدار به الإعلامي أحمد الطاهري، والآن حالته الصحية في تحسن كبير، والشهر الذي التزم فيه بالراحة كان له تأثير إيجابي على صحته".

وأضاف "ثروت"، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "التزم بتعليمات الأطباء بالنسبة للراحة والعلاج الطبيعي والعلاج، وهو ما أدى إلى سرعة الشفاء وعاد لممارسة حياته وخدمته الطبيعية مجددًا".

عودة البابا تواضروس للعمل بعد أزمته الصحية

وتابع: "البابا تواضروس الثاني يحاول ممارسة نشاطه الطبيعي بالتدريج، لأنه يجب ألا يبذل مجهودًا كبيرًا، لأن من أسباب ما حدث مؤخرا له هو الإجهاد الكبير الذي تعرض له بعد زيارة الفاتيكان، ثم عاد إلى المجمع المقدس، وبالتالي، فإنه يحاول توزيع جهده.. نحن نحتاجه ومصر كلها في حاجة إليها لأنه رمانة ميزان في البلد".