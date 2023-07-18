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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رامى رضوان: الموجة الحارة ما زالت مستمرة على مدار الأيام المقبلة (فيديو)

رامي رضوان
رامي رضوان

قال الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء dmc"، إن الموجة الحارة ما زالت مستمرة على مدار الأيام القادمة، لافتًا إلى أن درجة الحرارة وارتفاعها تعاني منها مصر ودول الجوار.

وأضاف رضوان، خلال حلقة البرنامج، اليوم الثلاثاء، أن العالم يعاني من الحرارة الشديدة، حيث إننا نشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة في أمريكا الشمالية ودول آسيا وأوروبا، ودول البحر الأبيض المتوسط.

وتابع: وصلت درجة الحرارة في إيطاليا إلى 46 درجة مئوية، وهو رقم قياسي، أما إسبانيا فتتخطى 40 درجة خلال الأيام القادمة، بينما تسجل الصين 52 درجة مئوية.

المنظمة العالمية للأرصاد حذرت من ظاهرة النيل

 

ولفت إلى أن المنظمة العالمية للأرصاد حذرت من ظاهرة النيل، ومتوقع أن تؤدي لحدوث شدة في درجات الحرارة، منوهًا بأنها تؤثر على صحة الإنسان، كما توقعت بأن يحدث أكبر ارتفاع في درجات الحرارة القصوى في وسط وشرق أمريكا الشمالية، ووسط وجنوب أوروبا، وشمال إفريقيا وجنوبها وغيرها.

الموجة الحارة رامي رضوان مستمرة الأيام القادمة ما زالت مدار

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