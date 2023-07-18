حبس سائق لحيازته كمية من مخدر الحشيش 4 أيام بالشروق

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم، حبس سائق أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بمدينة الشروق.



كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها.



والبداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الشروق من ضبط سائق وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 800 جرام وبسؤاله أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.