كشف غموض العثور على جثة شاب داخل شقة بالهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من كشف غموض العثور على جثة شاب متوفى داخل شقة بالهرم، وتبين أن الوفاة بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب متوفى داخل شقته، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى بسام.م.ا، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.

بعمل التحريات تبين أن الشاب تُوفي بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا شبهة جنائية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.