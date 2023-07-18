مستشارة "التعليم" والمشرف على مشروع المدارس المصرية اليابانية تزور جامعة أسيوط

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على دعم علاقات التعاون العلمي والتعلمي مع وزارة التربية والتعليم؛ وذلك في إطار خطة الجامعة لتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية في المجتمع، وبما يتوافق مع معايير المناهج الدراسية المطورة، ومنظومة تطوير التعليم في مصر.



وأشار إلى أن الجامعة تقوم بالربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل فى مختلف التخصصات، وأن أحد أهم أهدافها تخريج طلاب بمواصفات دولية، و قادرين على العمل في مصر، أو في الدول العربية الشقيقة.



وفي إطار ذلك، التقى الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة نيفين حمودة مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون العلاقات الاستراتيجية، والمشرف على مشروع المدارس المصرية اليابانية، بحضور أميمة توفيق مدير المدارس اليابانية بأسيوط، والدكتور حسن حويل عميد كلية التربية.



وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى، حرص الجامعة على تعزيز أوجه التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية والبحثية، مشيدا بتجربة المدارس المصرية اليابانية، وحرص القيادة السياسية على التوسع في تلك المدارس بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، والتى تعد من المشاريع القومية الحيوية التي تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري منذ النشء.

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