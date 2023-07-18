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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة 2 في حادث تصادم سيارتين بطريق محور الضبعة

اسعاف
اسعاف

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، في حادث تصادم سيارتين بطريق محور الضبعة وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم لمستشفى الضبعة المركزي.  

وحصلت “الدستور” على أسماء المصابين وهم “مراد أبو حلقة” محمد ٤٤ سنة، “محمود أنور أحمد عيد” ١٦ سنة، بالإضافة إلى عصام عبدربه محمد موسي ٥٦ سنة جثمان هامد.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى الضبعة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية والتحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.

 

اسماء المصابين تصادم سيارتين طريق محور الضبعة مستشفي الضبعة المركزي مصرع شخص وإصابة 2 آخرين

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