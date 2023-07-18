خبير سياحى يكشف تدفقات سياحية على مصر خلال موسم الصيف الحالى

كشف طاهر عثمان، عضو غرفة شركات السياحة، عن أن السياحة المصرية ينتظرها مستقبل واعد جدًا خلال موسم الصيف الجاري لعام 2023 يكسر حواجز عام الذروة السياحية 2010، لافتًا إلى أن موسم الصيف الجاري يشهد تدفقًا سياحيًا على مصر من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى أن زيادة في أعداد رحلات الطيران المباشرة القادمة على مصر من مختلف الأسواق الأوروبية.

وأرجع الخبير السياحي، تفاؤله بمستقبل الحركة السياحية في مصر والقطاع السياحي بشكل عام، إلى اهتمام القيادة المصرية بالقطاع، خاصة في ظل الأسعار التنافسية لرحلات الطيران، لافتًا إلى أن ذلك أهم عنصر لنجاح صناعة السياحة في مصر، هو زيادة عدد مقاعد الطيران.

وطالب عثمان بتوفير رحلات طيران داخلي بشكل مكثف وأسعار متميزة، خاصة فيما بين المدن السياحية، مثل: شرم الشيخ والأقصر وأسوان ومرسى علم والغردقة، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيسهل على السائح التنقل بشكل سريع، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيجعل السائحين يزورون أكثر من مدينة، وبالتالي ستقابله زيادة فى الإيرادات السياحية.

وأوضح الخبير السياحي أن مصر مهيأة تمامًا لتكون محورًا سياحيًا في المنطقة، مشيرًا إلى أن المحروسة تتميز عن مختلف الدول، بأنها منبر للاستمتاع بجوها ومدنها السياحية الراقية، بالإضافة إلى تعدد الأنماط السياحية بها ما بين سياحة شاطئية وترفيهية وأثرية ورياضية وغيرها الأمر الذي يؤدي إلى تنوع السائحين وتلبية رغبات كافة الأذواق.

يُشار إلى أن السياحة المصرية قد حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 7 ملايين سائح وتستهدف السياحة الوصول إلى 8 ملايين سائح خلال الـ6 أشهر الحالية لتختتم العام الجاري بـ15 مليون سائح طبقًا لما أعلنه أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.