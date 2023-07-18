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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نجاح خدمة تموين سفينة حاويات عملاقة بميناء غرب بورسعيد

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن نجاح تنفيذ خدمة تموين سفينة الحاويات CMA CGM MUMBAI، بميناء غرب بورسعيد، التابع للمنطقة الاقتصادية خلال عمليات التداول للسفينة بمحطة بورسعيد لتداول الحاويات، بالتوازي مع حركة الأوناش وعمليات التفريغ أثناء الرسو على الرصيف. 

 

وذكر بيان المنطقة الاقتصادية، أنه تم تزويد سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM LISA MARIE بنحو 110 أطنان من الوقود بواسطة عائمة التموين KYTHIRA التابعة لشركة MINERVA واستغرقت خدمة تموين السفينة ما يقرب من ساعة واحدة بالميناء، مع اتخاذ كل إجراءات السلامة البيئية والأمان وتطبيق المعايير الفنية المتبعة وفق الأكواد المصرية والعالمية أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن تنسيق إدارة الميناء التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع هيئة قناة السويس وشركة بورسعيد لتداول الحاويات لتنفيذ هذه العملية بنجاح.

 

يذكر أن خدمة تموين السفن تعتبر الثالثة التى تدخل حيز التنفيذ بميناء غرب بورسعيد بعد تموين السفينة CMA CGM MEKONG بنحو 100 طن من الوقود حيث استغرقت العملية ساعة واحدة، والخدمة الثانية للسفينة CMA CGM MUMBAI بتزويدها بكمية 1750 طن من الوقود واستغرقت العملية 8 ساعات، وتعد هذه الخدمة انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية وجذب الكثير من الخطوط الملاحية.

اقتصادية الاقتصادية لقناة السويس أعلنت الهيئة الأمان الاقتصادية

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