رسميًا.. كريستوف فروند مديرًا رياضيًا لبايرن ميونخ

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، الثلاثاء، تعيين النمساوي كريستوف فروند كمدير رياضي جديد بداية من الأول من سبتمبر المقبل.

وعمل فروند في مناصب مختلفة بنادي ريد بول سالزبورج بطل الدوري النمساوي منذ عام 2006 وشغل منصب مدير الكرة بالنادي اعتبارا من 2015، وكان من المفترض أن يستمر عقده حتى عام 2026.

ويرتبط فروند بعقد مع سالزبورج حتى عام 2026 وسيكمل فترة الانتقالات الصيفية معهم قبل الانضمام لبايرن ميونخ ليتولى منصب المدير الرياضي بعدما فك بايرن ميونخ ارتباطه بحسن صالح حميديتش، عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية، في مايو الماضي.

وقال يان كريستيان دريسين الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ: "سعداء لأننا تمكنا من التعاقد مع مدير رياضي ناجح وصاحب خبرة هو كريستيان فروند".

أضاف "نحن على قناعة بأنه الشخص المناسب لتقوية الفريق في المستقبل، برفقة الجهاز الفني بقيادة توماس توخيل، والمدير التقني ماركو نيبي".

وقال فروند، الذي ذكرت تقارير أنه رفض عرضا مماثلا من تشيلسي الإنجليزي:"بعد محادثات مع إدارة بايرن ميونخ، كان من الواضح لي أنني أريد الموافقة على هذا التحد الجديد".

أضاف:"أتطلع حقا لتقديم كل ما لدي، بكل طاقتي وشغفي، بداية من الأول من سبتمبر، لضمان استمرارية نجاح الفريق في المجال الرياضي في المستقبل،

وأن يظل ضمن أفضل الفرق في العالم، وأن يلهم الجماهير بكرة القدم الجذابة التي يقدمها".

أردف "من المهم بالنسبة لي أن يكون للنادي هوية، وهذا ما يمثله بايرن ميونخ بلا شك. ممتن للغاية لسالزبورج على الـ17 عاما الناجحة والمؤثرة، وسأكون ملتزمًا مع النادي في فترة الانتقالات الحالية مثلما هو معروف عني".

وأعلن بايرن ميونخ، المتوج بلقب الدوري الألماني للموسم الحادي عشر على التوالي، رحيل حسن صالح حميديتش عن منصب عضو مجلس الإدارة لشؤون الرياضة، بنهاية الموسم الماضي.