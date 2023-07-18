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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير التجارة: منتدى مصر للتعدين 2023 يعكس حالة الاستقرار في الدولة حاليا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في فعاليات افتتاح منتدى مصر للتعدين ٢٠٢٣ فى نسخته الثانية الذي افتتحه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بحضور  بندر الخٌرَيّف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية والسعودية، ويونس جيدى وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتى، وإلى جانب عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجال التعدين.

وقال الوزير إن المنتدى يمثل ملتقى هام لشركات التعدين الإقليمية والعالمية الأمر الذي يعكس حالة الاستقرار الذي تشهده مصر حاليا بما يسهم في جذب الاستثمارات واقامة الشراكات الناجحة.

وفي ختام المنتدى شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المهندس طارق الملا بحضور الوزراء وعدد من قادة ومسؤولي صناعة التعدين ومستثمريها محلياً وعالمياً افتتاح المعرض المصاحب للمنتدى والذي يضم أكثر من 50 شركة تعدين محلية ودولية عارضة و34  من الرعاة المحليين والدوليين بما يوفر فرصة فريدة للتواصل واستكشاف الفرص الجديدة لتنمية الأعمال فى قطاع التعدين علاوة على إلقاء الضوء علي أبرز الحلول والتكنولوجيات والخدمات في هذا القطاع.

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