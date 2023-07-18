الاتحاد المصري للتأمين: التحول الرقمي يساهم في وصول الخدمات التأمينية للمواطنين (فيديو)

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن التحول الرقمي أساسي في زيادة معدلات اختراق التأمين، أي زيادة معدلات نمو أقساط التأمين مقارنة لناتج الدخل القومي النهائي، حيث أن التحول الرقمي هو الأساس في هذه الزيادة المتوقعة.

وأضاف الزهيري، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن التحول الرقمي يساعد في الوصول لشريحة كبيرة جدًا من شرائح المجتمع، خاصة التي لم يكن يصل لها التأمين بسهولة، ومنها الشرائح التي تتعلق بالتأمين متناهي الصغر، والشرائح التي تستخدم الوسائل مثل الهواتف المحمولة بشكل كبير.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إلى أن مصر بها أكثر من 110 هاتف محمول، لذلك التحول الرقمي يسهل علينا الوصول لهذه الشرائح وتوزيع التأمين عليهم، منوهًا بأن المشكلة الأساسية تكمن في عدم الوصول لأكبر عدد ممكن.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن التحول الرقمي سيساهم في توصيل الخدمات التأمينية لأكبر عدد ممكن بسهولة، إضافة إلى تقديم خدمات تأمينية ووثائق تأمين بأقساط تأمينية بأسعار مخفضة حتى يستطيع المواطنون دفعها بسهولة دون أن تشكل عبء عليهم.

التحول الرقمي يساعدنا في تقديم منتج سهل وبسيط للمواطن

وتابع: التحول الرقمي يساعدنا في تقديم منتج سهل وبسيط للمواطن عبر الهاتف المحمول الخاص به، وأيضًا يستطيع سداد الأقساط عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية، وهذا سوف يقلل الإجراءات بعيدًا عن البيروقراطية.