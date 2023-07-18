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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حصريًا على "الحياة".. "التهامى" و"الفشنى" فى خريطة خاصة بليلة رأس السنة الهجرية

الحياة
الحياة

تحتفل شبكة تليفزيون الحياة، مساء اليوم الثلاثاء، بليلة رأس السنة الهجرية عبر "خريطة خاصة"، تتضمن البث الحصري لاحتفالية دار الأوبرا المصرية برأس السنة الهجرية، وإذاعة احتفالية خاصة جدًا للمنشد الكبير ياسين التهامي، وإذاعة حلقة خاصة من برنامج "مدد"، مع المنشد الديني الكبير أحمد الكحلاوي.

ومن المُقرر أن تنطلق فعالية دار الأوبرا المصرية بليلة رأس السنة الهجرية اليوم في تمام الساعة 8:30 مساءً على المسرح الكبير، بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام، ومشاركة الفنان وائل الفشني، وهو الاحتفال الذي تبثه شبكة تليفزيون الحياة حصريًا على شاشتها.

وتضم الاحتفالية عدد من الابتهالات والأعمال الدينية الشهيرة، منها: "مولاي إني ببابك، وأم النبي، وطلع البدر علينا، ومدد يا نبي، وإلى رحاب يثرب، مدد، وسبحت صنع ربي، وصلوا على حضرته، وحيوا ربيب العلا".

الحياة ياسين التهامي التهامى الفشني رأس السنة الهجرية

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