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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد انفصالهما.. من هو طليق نسرين طافش وسر تغريدة "بلاستيك مزيف"؟

نسرين طافش وطليقها
نسرين طافش وطليقها

تصدرت الفنانة السورية نسرين طافش وطليقها شريف شرقاوي، تريند مواقع البحث المُختلفة خلال الساعات الماضية بعد أيام من انفصالهم للمرة الثانية بشكل رسمي دون عودة.

 

من هو شريف شرقاوي طليق الفنانة نسرين طافش؟

شريف شرقاوي هو دكتور أسنان وخبير طاقة مصري، ويعمل أيضًا كمدرب يوغا، وفقًا لتصريحاته سابقًا. 

 

كانت معرفة شرقاوي بنسرين من خلال جلسات اليوجا، حيثُ كان مدربها الخاص قبل أن تربطهما علاقة رومانسية انتهت بالزواج، حيثُ نشأت بينهما علاقة حب ثم ارتبطا الثنائي لأسابيع قليلة قبل إعلان زواجهما بشكل رسمي قبل 6 أشهر من الآن.

 

وكان المدرب شريف الشرقاوي يساعد نسرين طافش في التخلص من مشاكلها العصبية والضغوط النفسية التي تعاني منها، فأعجيت بشخصيته أثناء التدريب حتى وقعت في حبه، ليتكلل أخيرًا بالزواج، ثم الإنفصال قبل نحو أربعة أيام.

وتفاجأ المتابعون برسالة غامضة نشرها المدرب شريف الشرقاوي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» قال فيها:«عندما نترك الماضي لأنه قديم وكاذب ومزيف بلاستيك مزيف للوصول لما هو صادق وحقيقي كالماس، قريبا هتعرفوا مين؟».

وفي السياق اعتبر المتابعين أنَّ رسالة الشرقاوي موجهه لطليقته نسرين طافش، خاصة وأنَّ الرسالة هي الأولى له بعد انفصالهما بشكل رسمي للمرة الثانية.

وكانت نسرين طافش قد أعلنت انفصالها عن زوجها الدكتور شريف شرقاوي، وأكدت أن الانفصال تم رسميًا، وطلبت من الجميع احترام خصوصياتها، قائلة في منشور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصول والفيديوهات "انستجرام": «لقد تم طلاقي بشكل رسمي في هدوء وسلام، أرجو من الجميع إحترام الخصوصية».

أخر أعمال نسرين طافش الفنية

شاركت الفنانة نسرين طافش من خلال مشاركتها في فيلم "أخى فوق الشجرة" بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، دينا محسن ، والفيلم من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

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