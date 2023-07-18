"شباب ورياضة الأقصر" يجتمع بفريق مبادرة YLY 

اجتمع صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، بفريق مبادرة شباب يدير شباب YLY لمناقشة خطة عمل الموسم الخامس بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبحضور الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة والاستاذ احمد جابر منسق مبادرة شباب يدير شباب بالأقصر.

وأشاد مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، بمجهودات فريق متطوعي وزارة الشباب والرياضة شباب يدير شباب YLY خلال الموسم الرابع ومقدما التهنئة للأستاذ أحمد جابر على تجديد الثقة له للمرة الثالثة على التوالي كمسئول متطوعي وزارة الشباب والرياضة بمبادرة شباب يدير شباب YLY بمحافظة الأقصر.

كما ناقش رشوان، خطة عمل الموسم الخامس بمحافظة الأقصر من أفكار مقترحة وبرامج تدريب تعود بالنفع للشباب من خلال عقد دورات تدريبية تأهل الشباب لسوق العمل وتقديم مبادرات مجتمعية جديدة وكذلك توسع فريق مبادرة شباب يدير شباب في المشاركة في الأحداث والمشروعات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة على المستوى القومي والمحلي.

وجرى مناقشة انضمام أعضاء جدد لفريق مبادرة شباب يدير شباب من خلال فتح باب التقديم للانضمام عن طريق لينك التقديم ليمثل فريق المبادرة جميع الإدارات الفرعية على مستوى محافظة الأقصر.



كما نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر اللقاء التوعوي عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ومناقشة التغيرات المناخية التي تواجه العالم وكيفية إيجاد حلول لها وذلك بقاعة ديوان عام مديرية الشباب والرياضة.

وأكد مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أن اللقاء التعريفي يأتي ضمن سلسة من البرامج التوعوية والانشطة الميدانية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.