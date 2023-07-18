الأمم المتحدة تحذر من خطر تحكم الذكاء الاصطناعي بالأسلحة النووية

جلسة مجلس الأمن

حذر أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، الثلاثاء، من خطر تحكم الذكاء الاصطناعي بالأسلحة النووية.

جاء ذلك في كلمة له اليوم ضمن جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، وذلك في أول نقاش رسمي بشأن الذكاء الاصطناعي.

وتتولى بريطانيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر، حيث تعمل بريطانيا على الدعوة إلى حوار دولي حول تأثير الذكاء الاصطناعي على السلام والأمن الدوليين.

وقال أمين عام الأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن الدولي إنهم يريدون تطويع الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية وليس ضدها، وذلك وفق قناة "العربية".

وحذر أنطونيو جوتيريش من تحكم الذكاء الاصطناعي بالاسلحة مشيرا إلى أن هذا أمر في غاية الخطورة، داعيا الدول وضع استراتيجيات للتعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة أن يتحكم العنصر البشري بالأسلحة النووية وليس الذكاء الاصطناعي.