للسيدات الحوامل.. نصائح هامة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة

يعتبر فصل الصيف من الفصول غير المحببة عند الكثير من الناس نظرا لارتفاع درجات الحرارة والتعرق، ولكن أكثر الأشخاص شعورا بحرارة الصيف هن السيدات الحوامل.

ووفقا لما أعلن من منظمة الصحة العالمية فإنه يجب على بعض السيدات الحوامل اتباع بعض الأساليب حتى يمكنهم التعايش مع الموجة الحارة دون أي مشكلات في هذا السياق تكشف الدستور عدة نصائح للحوامل في الصيف وذلك وفقا لما أعلن عدد من أطباء النساء والتوليد أو منظمة الصحة العالمية.

-يجب أن يكون شرب الماء (حوالي ثمانية إلى 10 أكواب في اليوم) ويجب أن يكون أكثر إذا كنت تمارسين الرياضة، اشربى سوائل منخفضة السكر، خاصة إذا كنت ستقضين وقتًا بالخارج.

-ارتدِى ملابس فضفاضة تسمح بمرور الهواء وقبعة لتحميكِ من أشعة الشمس.

-احملى معك زجاجة رذاذ ورش نفسك بالماء لتبريد درجة حرارة جسمك.



-تناول الفواكة التي تحتوى على الأملاح لتعويض فقد الأملاح خلال العرق مثل الجوافة والبرتقال والليمون.



-ارتداء ملابس ذات ألوان فاتحة لأنها تكون عاكسة لحرارة الشمس عكس الملابس ذات الألوان الغامقة التي تمتص الحرارة وخاصة الملابس السوداء.