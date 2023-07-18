إصابة ويسلى فوفانا بتمزق فى الرباط الصليبى

أكدت تقارير صحفية تعرض المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا لاعب تشيلسي الإنجليزي، للإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

حسب شبكة «فوتبول لندن» البريطانية، فإن فوفانا أُصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، أثناء التدريبات الإعدادية لفريقه تشيلسي، استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضح التقرير أن فوفانا سيغيب عن أغلب فترات الموسم الجديد لـ تشيلسي بعد إصابته، حيث من المنتظر أن يبحث النادي اللندني عن خيارات أخرى لتدعيم خط الدفاع.

ولم يسافر فوفانا، 22 عامًا، إلى الولايات المتحدة رفقة زملائه في الفريق، لخوض الفترة الإعدادية للموسم الجديد.

وانتقل فوفانا صيف عام 2022 إلى تشيلسي، قادمًا من ليستر سيتي، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، في صفقة انتقال قياسية.

وتعرض فوفانا لكسر في الساق مع ليستر سيتي، في صيف عام 2021، ليغيب عن الفريق لأكثر من 7 أشهر.

ومع تشيلسي تعرض فوفانا لإصابة في الركبة في أكتوبر الماضي، أبعدته عن الملاعب أكثر من شهرين، قبل أن ينتكس ويتعرض لإصابة أخرى أبعدته عن الملاعب لمدة 55 يوما إضافيا، ليغيب عن أغلب فترات الموسم لفريقه.