ليست ترفيهية فقط| "العلمين" تضم جامعة حققت جوائز عالمية

قد يظن البعض أن مدينة العلمين الجديدة بما تشهده حاليًا من تألق وازدهار بفعل مهرجان العلمين الكبير الذي تشهده باعتباره أكبر مهرجان ترفيهي بالشرق الأوسط، أنها فقط مدينة ترفيهية ضخمة، إلا أن الواقع يكشف عكس ذلك.

مدينة العلمين تضم بين أركانها واحدة من أكبر الجامعات المصرية الأهلية، التي استطاعت في سنوات قلائل أن تحقق خطوات ناجحة من التفوق الأكاديمي، وهي جامعة العلمين الدولية.

جامعة العلمين الدولية هي جامعة أهلية مصرية غير ربحية أنشئت بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 435 لسنة 2020 واُفتتحت سنة 2020.

الجامعة تقع على مساحة 150 فدانا تقريباً، وهي تضم مكتبة مركزية وكذلك مسرحًا خارجيًا ومنطقة رياضية وكذا ترفيهية بالإضافة إلى ضمها مستشفى جامعي ومستشفى أسنان، وتضم مبنى رئيسي لإدارة الجامعة و 10 مبان للكليات و 4 أبراج سكنية للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وكذا9 عمارات سكنية اضافية خارج الحرم الجامعي بحي الإسكان المتميز.

تشتمل الجامعة على العديد من التخصصات والمجالات الأكاديمية:

طب الأسنان.

الصيدلة.

مجالات الفنون والتصميم.

مجال إدارة الأعمال.

مجال الهندسة.

مجال علوم وهندسة الحاسبات.

مجال الدراسات القانونية الدولية.

مجال العلوم (علوم الصحة العامة، العلوم الأساسية المتقدمة).

فوق ذلك توفر الجامعة 4 برامج مزدوجة في 3 مجالات مختلفة:

مجال علوم وهندسية الحاسب:

علوم وهندسة الحاسب مع جامعة لويفيل الامريكية.

مجال الأمن السيبراني مع جامعة وست فيرجينيا الأمريكية وإدارة الامن السيبراني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر.

مجال العلوم الهندسية:

الهندسة الحيوية مع جامعة لويفيل الامريكية.

مجال الفنون والتصميم: الإعلان والاتصال مع جامعة ليون 3 الفرنسية.

وتقبل جامعة العلمين الدولية الأهلية المصرية أيضًا الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية، وذلك طبقًا لقواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلي، وقد فتحت باب التقدم المباشر للالتحاق ببرامجها المتميزة للعام الدراسي (2023-2024).

والجدير بالذكر أن الشهادات المعادلة تشمل التعليم الأزهري، وشهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل، والشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها، والشهادات العربية.

تضم طلاب من 20 محافظة

الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الجديدة الأهلية أكد أن لدى الجامعة 3 آلاف طالب وإقامتهم في السكن الكائن بالجامعة، وباقي الطلبة يسكن في مدينة العلمين القديمة، مضيفًا أن الجامعة تضم طلاب من أكثر من 20 محافظة.

أما أكثر كليات جامعة العلمين التي تشهد إقبالًا حسب دكتور كردي هي القطاع الطبي من طب الأسنان والصيدلة وعلوم وهندسة الحاسبات، فضلا عن الإقبال الشديد على تعلم الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني خاصة وأن هذه وظائف المستقبل فيما يخص علوم الحاسب الآلي.

حصل طلابها على جائزة عالمية

جديرًا بالذكر أنه وعلى الرغم من حداثة جامعة العلمين الأهلية إلا أنها سبق أن أخرجت عدد من الطلاب الذين استطاعوا الفوز بالمركز الأول في مسابقة VTURCS-Virginia Tech Undergraduate Research in Computer Science بجامعة فيرجينيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية، وهم لطلاب برامج علوم وهندسة الحاسب في الجامعة.

ومشروع الطلبة الفائز يعد ضمن 3 مشروعات مُشتركة يتم تنفيذها من طلاب علوم وهندسة الحاسب بجامعة العلمين الدولية وجامعة فيرجينيا تك الأمريكية.

وهو ما يعكس حرص جامعة العلمين على صقل مهارات طلابها وتطوير خبراتهم ومعارفهم، من خلال الاحتكاك بمختلف المستويات العلمية، ما سيساهم في تأهيل الطلاب للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

تأثير المهرجان على طلاب الجامعة

أما عن تأثير مهرجان العلمين على الجانب الأكاديمي بالمدينة والذي تمثل الجامعة جزءًا منه أوضح الكردي أن مهرجان العلمين الجديدة سيعمل على جذب الطلبة وذلك لما يشهده الطلبة من أجواء لمناطق حضرية حولهم، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية للجامعة حوالي 8 آلاف طالب ويتوقع استقبال 2000 طالب جديد.

وتقام فعاليات مهرجان العلمين الجديدة للموسم الصيفى 2023 فى الفترة من 13 يوليو حتى 26 أغسطس 2023 تحت عنوان "العالم علمين" حيث يشهد العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية العالمية.