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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

منحت "لجنة 5+5" وسام الشرف..

باريس تستضيف اجتماع اللجنة العسكرية الليبية لدعم توحيد القوات المسلحة

اللجنة العسكرية المشتركة
اللجنة العسكرية المشتركة الليبية

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، عن استضافة اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5 + 5" في باريس، مشيرة إلى أن اللقاء يأتي في إطار توحيد المؤسسة العسكرية وإرساء الاستقرار في ليبيا.

وخلال الاجتماعات الحالية في باريس، منحت الحكومة الفرنسية وسام الشرف لـ«لجنة 5+5» نظرًا لدورهم في استقرار الأوضاع داخل ليبيا ومساهمتها في وقف إطلاق النار.

وتضم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ممثلين عن الجيش الوطني الليبي برئاسة رئيس الأركان عبد الرزاق الناضوري وآخرين عن المنطقة الغربية برئاسة محمد الحداد رئيس أركان المنطقة الغربية.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان اليوم، إن باريس تدعم الحوار بين الجهات الفاعلة الأمنية في ليبيا، والأعمال التي حققت في إطار مجموعة العمل الأمنية برئاسة الأمم المتحدة.

وعبرت باريس عن دعم الأمم المتحدة لحشد جميع الجهات الفاعلة، وتكوين وحدات مشتركة لإرساء الأمن على الحدود الليبية، والتصدي للإرهاب والتدخلات الأجنبية.
وأضاف البيان "سنتابع هذه الأعمال في إطار مجموعة العمل الأمنية التي ستنعقد يوم 25 يوليو الحالي في بنغازي، برئاسة الأمم المتحدة".

فيما كشف مصدر في لجنة "5 + 5" العسكرية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد لأعضاء اللجنة خلال اجتماعه بهم، اليوم، في باريس، أن الانتخابات القادمة يجب أن تكون غير إقصائية، ومتاح لجميع الأطياف السياسية المشاركة فيها، كما شدد على ضرورة تمكين كل المترشحين من حرية التنقل، في كامل مناطق ليبيا، وذلك وفق موقع "ليبيا باريس".

وبحسب المصادر ذاتها توعد ماكرون بفرض عقوبات دولية ومنع من السفر، على من يهدد أو يقيد حركة أي مترشح، أو يعرقل سير العملية الانتخابية، وشدد أيضًا على أهمية توقيع كل الأطراف السياسية على القبول بنتائج الانتخابات، وأن من سيفوز بها، سيتم الاعتراف به من دول العالم، رئيسًا لكل الليبيين.

وكشف ماكرون للجنة المشتركة أن مؤتمر باريس القادم حول ليبيا، والذي ستحضره الدول الكبرى والمتابعة للشأن الليبي، سيشهد الاتفاق بشكل نهائي على هذه الأمور.

باريس الليبية اللجنة المشتركة الخارجية الفرنسية ليبيا

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