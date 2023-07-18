وزير الدفاع العراقى: نجاحنا فى دحر الإرهاب عزّز الاستقرار الإقليمى

أكد وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، الثلاثاء، أن نجاح القوات المسلحة العراقية في دحر الإرهاب عزّز الاستقرار الإقليمي.

وقال العباسي، في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر)، نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "استقبلت وزير الجيوش الفرنسية سباستيان لوكورنو‏ في مقر وزارة الدفاع، وأجرينا محادثات ثنائية حول الأمن الإقليمي والتعاون المشترك بين البلدين".

أضاف "نجاح القوات المسلحة العراقية في دحر الإرهاب عزّز الاستقرار الإقليمي، وأكدنا ضرورة الحفاظ على هذا الإنجاز التاريخي".