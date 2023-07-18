مصرع سيدة وإصابة 3 فى انقلاب سيارة على طريق القاهرة- الفيوم

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 3 آخرون بإصابات تراوحت بين كسور وجروح متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي ظهر اليوم، على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، قرب كمين كوم أوشيم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، قرب كمين كوم أوشيم، ومصرع سيدة وإصابة 3 آخرين.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، والمصابين لنفس المستشفى.

وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.