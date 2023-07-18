وكيل صحة أسيوط يزور مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد (صور)

تفقد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، مستشفى الحميات بمدينة أسيوط، لعلاج الأمراض المعدية والصدرية، للوقوف على سير العمل ومدى جاهزيتها لاستقبال أي حالات طارئة، خاصة بعد أعمال التطوير التي تمت في تحديث الأقسام والمعامل المتنوعة لتلبية احتياجات المرضى في المحافظة والمترددين من محافظات الصعيد، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنمية الصعيد وتحقيق خطط التنمية المستدامة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، واستمرارًا للجولات اليومية التي تقوم بها قيادات مديرية الصحة بأسيوط لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمترددين على المنشآت الصحية.

رافقه خلال الجولة دكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية، ودكتور محسن شاكر، مدير وحدات المناظير، ودكتور مصطفى محمد، مدير إدارة الطوارئ، والمعتصم بالله السيوطي، مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة.

وبدأ الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، جولته بزيارة مستشفى حميات أسيوط، بتفقد الأقسام الداخلية والمعامل، حيث تابع سير العمل بقسم الاستقبال العام والعناية المركزة والأقسام الداخلية والعيادات الخارجية والمناظير، وقسم العزل، واستمع إلى شرح وافٍ من دكتورة منال محجوب قاسم، مديرة مستشفى الحميات، عن القدرة الاستيعابية والإمكانيات المتاحة بالمستشفى، والأجهزة الطبية، والعنصر البشري من أطباء وتمريض وفنيين.

ثم تفقد المعامل والأشعة، وتعرف على أهم التحاليل الطبية التي تقوم بتحليلها، والأجهزة الخاصة بالمعامل، وطاقتها الاستيعابية، والتقى ببعض المرضى بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالخدمات التي تقدمها مستشفى الصدر والحميات، وجودة المعامل، والعناية، والمناظير، عقب المرور على أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية، والمعمل الرئيسي، والأشعة، والعناية المركزة، ووحدة المناظير، والجهاز الهضمي والكبد، ووحدة العزل، وبعد لقائه ببعض المرضى واطمئنانه على صحتهم، حرص على مصافحتهم، وسؤالهم عن مطالبهم واحتياجاتهم، وطالب مسؤولي المستشفى بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة، مشددًا على توفير كافة المستلزمات والتجهيزات بالمستشفى لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

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