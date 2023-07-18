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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أوقاف الأقصر: بيع 397 صك إطعام في 11 منفذا

لحوم
لحوم

قال الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة أوقاف الأقصر، إن عدد صكوك الإطعام التي تم بيعها بمنافذ المديرية بلغ 396 صكا، من خلال 11 منفذا.

وأوضح وكيل الوزارة ، أنه في إدارة أوقاف الزينية تم بيع 75 صكا بقيادة الشيخ عبدالرحيم محمد احمد، وفي اصفون تم بيع 60 صكا بقيادة الشيخ ابراهيم سيد عبدالرحيم، وفي القرنه تم بيع 67 صكا بقيادة الشيخ الطيب محمد حسان، وفي إسنا تم بيع  30 صكا بقيادة الشيخ حسن الأمير، والنمسا تم بيع  25 صكا بقيادة الشيخ مصطفى الشاذلي احمد، وبندر الاقصر تم بيع 71  صكا بقيادة الشيخ سمير محمد خليل، والبياضية تم بيع 17 صكا، بقيادة الشيخ محمد مصطفى، وأرمنت تم بيع  13 صكا بقيادة الشيخ نادى محمد حفنى، والطود تم بيع 25 صكا بقيادة الشيخ النوبى حسانى محمد، وكومير تم بيع 12 صكا، بقيادة الشيخ عبدالرحيم محمد أحمد.

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجه الشكر لأهل الفضل من أبناء هذا الوطن الذين يثبتون يومًا بعد يوم أنه شعب أصيل، ورحيم، وأن روح التكافل من أخص صفاته، وعن شكره لجميع الشركاء في مشروع صكوك الأضاحي والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف ووزارة التموين، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى الوطني الاحترافي المتميز، مؤكدًا أن التوزيع يتم بشفافية كاملة، ويصل إلى الأسر الأولى بالرعاية بعزة وكرامة.

وأكد وزير الأوقاف أن مشروع صكوك الأضاحي والإطعام من المشروعات المجتمعية بامتياز والتي تنفذها وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع بالتعاون مع عدد من الوزارات والبنوك، سواء مع وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة في عملية التجهيز والإعداد، وكذلك وزارة التضامن والمحافظين في عملية التوزيع.

الأوقاف 5 صكوك الأضاحي الأقصر منفذ

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