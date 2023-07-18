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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الدفعتان 11 و12 بطب جنوب الوادي يتبرعون لشراء سرير في العناية المركزة

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي

أعلنت نقابة الأطباء الفرعية بقنا، عن تبرع أطباء الدفعة الحادية عشر بكلية طب قنا، دفعة المرحوم محمد عصام، والدفعة الثانية عشر، تبرعهم بسرير عناية مركزة بالمستشفى الجامعي بقنا بكل مستلزماته، بتكلفة 365 ألف جنيه، والذي تم تشغيله بالعناية المركزة بالمستشفى الجامعي بقنا فور وصوله وتجهيزه.

وتقدمت نقابة الأطباء بقنا، بخالص الشكر والتقدير لأطباء الدفعة الحادية عشرة والثانية عشرة بكلية طب قنا على تلك المبادرة الخيرية

كما تتقدم النقابة بشكرها لكل من وقف وساعد الدفعتين لإمام هذا الأمر العظيم، وعلى رأسهم الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية طب قنا، والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية.

وتابعت: ندعو الله- عز وجل- الرحمة والمغفرة لزميلكم المرحوم محمد عصام وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان أطلق طلاب الدفعة 11 و 12 بكلية الطب بجامعة جنوب الوادي في محافظة قنا، مبادرة تحت عنوان "واجبنا تجاهنا"، تبرعوا فيها بأموال حفل تخرجهم لشراء سرير في العناية المركزة بتكلفة 365 ألف جنيه، لخدمة المرضى داخل مستشفى قنا الجامعي.

وأوضح الطلاب المشاركون في المبادرة، أنهم فكروا في طريقة لخدمة المرضى، ولذلك جمعوا تبرعات فيما بينهم، لتوفير سرير في العناية المركزة، وصلت قيمته 365 ألف جنيه، بعدما قرروا شراء سرير للعناية بكل أجهزته "سرير وجهاز تنفس اصطناعي وشاشة مراقبة حيوية وجهاز ضخ محاليل" بتكلفة 365 ألف جنيه، من مساهمة طلاب كلية الطب لكل منهم سهم قيمته 100 جنيه.

وأشاروا إلى أن فكرة شراء سرير للعناية المركزة بمستشفى قنا الجامعي، جاءت لأنه من أكثر المستلزمات التي بها نقص داخل المستشفى التي تخدم 3 ملايين مريض سنويًا وبها 35 سريرًا داخل العناية فقط، وعدد الحوادث والحالات التي عناية أكبر من الطاقة الاستيعابية للمستشفى.

أعلنت الأستاذ الدكتور الجامعى اصطناعي اصطناع

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