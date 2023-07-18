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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسالة وداع من أيمن أشرف لجماهير الأهلى بعد الرحيل للبنك

أيمن أشرف
أيمن أشرف

وجه أيمن أشرف لاعب فريق البنك الأهلي الجديد، رسالة الوداع إلى جماهير القلعة الحمراء، وقال المدافع عبر حسابه على فيسبوك :"أوقات كتير ممكن تنزل صورة، تكتب بوست، لكن فى وقت ييجي عليك صعب تلاقى كلام يوصف اللى أنت حاسس به".

وتابع: "نادي الأهلي بالنسبة لي مش مجرد فريق بلعب فيه ،لا ده بيت وحياة ووطن عشت فيه أحلى أيام حياتى، عشت طفولتي وعشت نجاحاتي، فرحت فيه وزعلت علشانه وكنت لاعبا ومشجعا وسأظل، أحب أشكر جمهور النادي الأهلي العظيم علي المساندة الدائمة، وأشكر مجلس الإدراة وأشكر كل اللاعبين اللى زاملتهم وكل الأجهزة الفنية اللى اشتغلت معاهم".

وأكمل: حقيقي هفتقدكم كلكم.. لقد بذلت كل ما استطاع من جُهد وتضحيات.. أجل هذا الجمهور العظيم الذي صنع اسم أيمن أشرف.. كنت أتمنى أنهى مسيرتي هنا لكني أعلم جيدا أن الحياة ليست دائماً عادلة.

واختتم: "حان وقت الرحيل، أنا همشي بجسدي، لكن قلبي هنا معاكم، بتمنالكم التوفيق جميعًا.. وأتمنى أن التوفيق فى خطوتي القادمة".

 

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