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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "رياضة سوهاج" يبحث مع مديرى الإدارات موقف أهداف خطة العام المالى الجديد

الاجتماع
الاجتماع

اجتمع الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، بوكلاء المديرية للشباب والرياضة والمعاونين بمديري الإدارات المركزية والفرعية لبحث الخطة الداخلية للعام المالي الجديد ومدى تحقيقها لأهداف الوزارة وسياسة الدولة.

في بداية اللقاء قدم وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج التهنئة لمديري الإدارات بالعام الهجري الجديد، وأوصي بضرورة تنفيذ كل الأنشطة المختلفة وتوسيع قاعدة المشاركين للوصول إلى أكبر عدد ممكن المستفيدين بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.
 

من جانبه، استعرض محمد زكريا، وكيل مديرية الشباب والرياضة لشئون الرياضة خطة عمل مراكز الشباب خلال الفترة المقبلة، كما تناول خلال حديثه الإعداد والتجهيز لاستقبال انتقاء مشروعات الموهبة والبطل الأوليمبي كما تقدم بالشكر للزملاء على نجاح مشروع كابيتانو مصر الموسم الثاني بسوهاج والزى نفذته محافظة سوهاج على مدار يومين بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.


كما تحدث يسري كفافي وكيل المديرية الشباب والرياضة لشئون الشباب عن دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة وضرورة الاستفادة من المواهب المكتشفة في هذه الدورات، كما شدد على ضرورة استقطاب عضويات جديدة لمراكز الشباب.

على الجانب الآخر، تم تنفيذ ندوة عن تنظيم الأسرة والزيادة السكانية بمركز شباب أم دومة التابع لإدارة طما للشباب والرياضة بسوهاج، حيث يهدف المشروع إلي توعية الأعضاء بأهمية تنظيم الأسرة لما له من مردود على المستوى الشخصى من حيث سلامة صحة الزوجة وأيضا قدرة رب الأسرة من تلبية جميع احتياجات الأسرة عندما تكون الأسرة مكونة من عدد أفراد أقل، أما من الناحية المجتمعية فهى مساعدة الدولة على المقدرة فى تنفيذ المشروعات المختلفة التى لها مردود على الجميع، سواء من ناحية التعليم أو الصحة وغيرهما.

وأشار الدكتور محمد فريد شوقي وزارة الشباب والرياضة بسوهاج إلى ضرورة نشر التوعية بين الأعضاء حول القضايا المجتمعية التى منها الزيادة السكانية، وذلك بمتابعة يسرى كفافى وكيل المديرية للشباب.

الاجتماع
الاجتماع
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