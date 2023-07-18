رسميا.. أيمن أشرف أولى صفقات البنك الأهلى الصيفية

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، عن التعاقد مع أيمن أشرف لاعب النادى الأهلى السابق، في صفقة انتقال حر.

ورحل أيمن أشرف عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب انتهاء عقده، والاستقرار على عدم تمديده.

ونشر البنك الأهلي، بيانًا رسميًا كشف من خلاله التعاقد مع أيمن أشرف لمدة موسمين، ليصبح أولى صفقات البنك الأهلي فى فترة الانتقالات الصيفية.

وبدأ أيمن أشرف مسيرته ضمن صفوف النادي الأهلي وتدرج في مراحله العمرية حتى وصل لفريق تحت 21 عامًا ثم انتقل لنادي تليفونات بني سويف معارًا في شتاء 2012، ثم عاد للنادي في صيف العام نفسه، وأعير لنادي سموحة في صيف 2013 لمدة موسم وعاد للأهلي قبل إتمام انتقاله لسموحة.

وقضى أشرف 3 سنوات مع فريق سموحة قبل العودة للأهلي في صيف عام 2017 في صفقة انتقال حر.

وساهم أيمن أشرف في تتويج الأهلي بـ3 ألقاب لبطولة دوري أبطال إفريقيا و6 ألقاب لبطولة الدوري الممتاز، وميداليتين برونزيتين لبطولة كأس العالم للأندية.