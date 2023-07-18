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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رئيس القطاع الديني ووكلاء الأوقاف يشاركون في 10 قوافل دعوية الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تنطلق الجمعة القادمة، 100 قوافل دعوية، على رأسها الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بالأوقاف بقافلة لمديرية أوقاف المنيا، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وفي ضوء احتفال وزارة الأوقاف بمناسبة الهجرة النبوية المشرفة. 

ويؤدي الدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، خطبة الجمعة بالمسجد الأحمدي بطنطا مع حضور المقرأة والنشاط الصيفي للطفل.

كما يؤدي الدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة،خطبة الجمعة بمسجد الاستاد بمدينة كفر الشيخ مع حضور المقرأة والنشاط الصيفي للطفل.

ولأول مرة تقام الأمسية الابتهالية بمسجد المرسي أبو العباس بمحافظة الإسكندرية، بحضور الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

 

 

الهجرة النبوية العام الهجري الجديد الأوقاف القطاع الديني

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