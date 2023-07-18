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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد ترعة "أخميم الغربية" تمهيدًا لبدء أعمال التغطية

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية اليوم، ترعة "أخميم الغربية" بنطاق قرية " نيدة " بمركز أخميم، وذلك تمهيدا لبدء أعمال تغطية الترعة خلال الأيام القليلة القادمة، يرافقه المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بسوهاج، ولطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة أخميم.

وأوضح وكيل وزارة الري، في بيان، أن أعمال التغطية بالترعة تبدأ من مدخل مدينة سوهاج أمام المدينة الجامعية للطالبات، ولمسافة 700 متر بإتجاه طريق سوهاج/ نيدة، وبتكلفة 19 مليون و 860 ألف جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى توسعة الطريق، والحفاظ على البيئة.

60 ألف جنيه اكسسوارات التنمية المحلية بصعيد مصر الحفاظ على البيئة السكرتير العام المساعد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج

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