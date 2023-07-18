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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 2 فى انقلاب سيارة سولار أعلى الطريق الأوسطى بالبدرشين

انقلاب سيارة سولار
انقلاب سيارة سولار

أصيب 2 في حادث انقلاب سيارة محملة بالسولار أعلى الطريق الأوسطي بعد كارتة أكتوبر اتجاه البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انقلاب سيارة محملة بالسولار أعلي الطريق الأوسطي بعد كارتة أكتوبر اتجاه البدرشين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة محملة بالسولار اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 2 وجرى نقل المصابين إلى مستشفى البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حادث انقلاب سيارة محافظة الجيزة الطريق الاوسطي

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