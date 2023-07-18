تصادم سيارة نقل مع ملاكى فى مخر السيل بأطفيح

أصيب شخص في حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ملاكي بجوار مخر السيل بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصاب بجوار مخر السيل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل مع أخرى ملاكي نتجت عن الحادث إصابة شخص جرى نقله إلى مستشفى أطفيح المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.