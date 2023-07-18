لو فاتك الترند: تحذيرات من منشورات "زيادة الدرجات".. ومدحت صالح نجم ثالث ليالى مهرجان الأوبرا الصيفى

تنوعت أخبار الترند خلال الساعات الماضية ما بين أخبار عن الثانوية العامة وأخرى عن الموجة الحارة.

وفي هذا السياق، نرصد أبرز أخبار الترند.

التعليم تحذر أولياء الأمور من منشورات "زيادة الدرجات"

حذرت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم من المنشورات المتداولة على السوشيال ميديا، والتي تزعم التلاعب وإمكانية التدخل في كنترول التصحيح وزيادة الدرجات بمقابل مادي.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4451951



مدحت صالح نجم ثالث ليالى مهرجان الأوبرا الصيفى بالإسكندرية

تتواصل فعاليات برنامج المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية, برئاسة الدكتور خالد داغر في الإسكندرية، حيث يحيى النجم مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته حفلًا في الثامنة والنصف مساء الجمعة 21 يوليو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4451888



كولر يحذر لاعبي الأهلي قبل مواجهة الحدود: احذروا صحوة تسويق لاعبي الحرس

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع اللاعبين أشاد بالروح العالية للبعض الذين حصلوا على الفرصة في اللقاء الأخير أمام المقاولون العرب، مطالبًا بالاستمرارية لضمان حجز أي لاعب مكانًا في التشكيل الاساسي والابتعاد عن شبح الرحيل.

وشدد المديرالفني، خلال حديثه: "بالنسبة لي اللاعب الأساسي هو اللاعب الذي يشارك في المباراة وليس هناك تعريف عندي اسمه اللاعب الأساسي، الأهم عندي الفريق ككل واللاعب الجاهز لتنفيذ أفكاري في الملعب".

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4452014

أستاذ الصحة العامة يقدم نصائح غذائية للتعامل مع الموجة الحارة

قدم الدكتور شريف حتى، أستاذ الصحة العامة، عدة نصائح للمواطنين لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري، وأكد ضرورة الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس من خلال اصطحاب الشمسية أو غطاءات الرأس وارتداء ملابس قطنية خفيفة فاتحة اللون وتناول كميات كبيرة من السوائل والعصائر التي لا تحتوي على نسب عالية من السكر، بالإضافة إلى تناول الأغذية التي تحتوي على نسب مياه مثل البطيخ والكنتالوب والبرتقال البلدي.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4452047