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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ الصحة العامة يقدم نصائح غذائية للتعامل مع الموجة الحارة

الموجة الحارة
الموجة الحارة

قدم الدكتور شريف حتى، أستاذ الصحة العامة، عدة نصائح للمواطنين لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري، وأكد ضرورة الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس من خلال اصطحاب الشمسية أو غطاءات الرأس وارتداء ملابس قطنية خفيفة فاتحة اللون وتناول كميات كبيرة من السوائل والعصائر التي لا تحتوي على نسب عالية من السكر، بالإضافة إلى تناول الأغذية التي تحتوي على نسب مياه مثل البطيخ والكنتالوب والبرتقال البلدي.

وحذر أستاذ الصحة العامة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذه الفترة، حيث يعرض ذلك المواطنين للإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس التي تؤدي إلى الإحساس بالصداع الشديد والتعرق والقيء والغثيان، وقد يصل الأمر إلى فقدان الوعي في بعض الأحيان في حال التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة.

وأضاف أستاذ الصحة العامة، أن هناك إجراءات لا بد من القيام بها في حالة إصابة أحد الأشخاص بهذه الأعراض وهى إبعاد المصاب عن أشعة الشمس وعمل كمادات مياه باردة له والحرص على تناوله كميات كبيرة من السوائل إذا لم يكن فاقدًا للوعي لتعويض السوائل التي فقدها من جسمه.

استاذ الصحة العامة ارتداء ملابس الإجهاد الحراري الإصابة بالاجهاد الحراري البطيخ والكنتالوب التعرض المباشر لأشعة الشمس

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