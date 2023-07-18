مدحت صالح نجم ثالث ليالى مهرجان الأوبرا الصيفى بالإسكندرية

تتواصل فعاليات برنامج المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر في الإسكندرية، حيث يحيى النجم مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته حفلًا في الثامنة والنصف مساء الجمعة 21 يوليو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد منها: أكيد، حكاية وردية، لا تسوى دموع، بحلم على قدى، من نظرة، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى، ماشى فى ضلها، يتقال، وعدى وابن مصر، إلى جانب مختارات من أشهر مؤلفات تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بأدائها.

برنامج فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى يشهد عروضًا متنوعة على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية لعدد من الفنانين والفرق المميزة تضم ألوانًا إبداعية تناسب التوجهات الفنية لمختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.